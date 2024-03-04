У Парахина и Рыбакова разошлись взгляды на ямочный ремонт

Вопрос обсуждался сегодня на совещании у губернатора Орловской области.

В ходе встречи Андрей Клычков поинтересовался у мэра Орла Юрия Парахина о том, какие меры по ремонту улиц и дорог предпринимаются в связи с непростыми погодными условиями. В качестве одной из них орловский градоначальник назвал ямочный ремонт.

По словам Парахина, в Орле проведут дополнительные торги по ямочному ремонту, запланировав траты в размере пяти миллионов рублей на каждый район города. Кроме того, уже сейчас «Спецавтобаза» осуществляет данную работу, заделывая отверстия в асфальтовом покрытии литым асфальтом.

Тут в разговор вмешался депутат областного совета, глава комитета по градостроительной деятельности и транспорту Виталий Рыбаков. Народный избранник заявил, что «Спецавтобаза» использует для работ вовсе не литой асфальт, а битум. По крайней мере, на улице Розы Люксембург, где депутат побывал сам.

«Залито чистым живым битумом, который на морозе раскрошился. И мы получили нулевой эффект и потраченные бюджетные деньги. Контроль со стороны администрации Парахина нулевой», – высказался Рыбаков. Также депутат посетовал о том, что «Спецавтобазе» приходится выполнять данную работу вместо подрядчиков, которые должны осуществлять её в рамках гарантийного ремонта.

В свою очередь, Парахин заявил, что данную улицу ремонтировали ещё в 2020-м году, поэтому в данном случае гарантия уже истекла.

Напомним, на минувшей неделе в Орле на Тургеневском мосту небольшая, но опасная яма стала причиной пробитых шин сразу в нескольких автомобилях.

ИА «Орелград»