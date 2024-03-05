Экс-глава райотдела ГИБДД не признал вину

Скоро бывший орловский полицейский предстанет перед судом.

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-начальника отделения ГИБДД по Залегощенскому району, завершено. Материалы переданы в суд. В ближайшее время начнётся судебный процесс.

«Обвиняемый не признал вину в совершённом преступлении, в то же время собрана необходимая доказательственная база», – отметили в ведомстве.

Мужчина обвиняется в получении взятки. Как считает следствие, в октябре минувшего года в посёлке Залегощь он взял у местного жителя 20 тысяч рублей – в качестве незаконного вознаграждения. В обмен на эту сумму тогда действующий полицейский пообещал прекратить административное дело, которое как раз находилось в его подразделении.

Во время следствия орловец находился под домашним арестом. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до двух миллионов рублей или лишения свободы на срок до восьми лет.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»