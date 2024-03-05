Орловцев приговорили к бестарному сбору мусора

Такое решение вынес суд.

Любопытная история всплыла в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова.

Жительница Орла поинтересовалась: «Когда появится контейнер по улице Михалицына, 19, и будет убран мусор, за который платим каждый месяц».

Ей ответил представитель регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «УК «Зелёная роща»». По его словам, такой контейнер устанавливался по данному адресу, но был украден.

«Согласно решению Советского районного суда города Орла, на данной территории будет обеспечен бестарный метод накопления. График вывоза в соответствии с санитарными нормами», – указал представитель «Зелёной рощи».

Также региональный оператор пояснил, что поддержание порядка вокруг контейнеров и на прилегающей территории – задача, которую должны выполнять органы местного самоуправления (в частном секторе) либо сотрудники управляющей компании (в многоквартирных домах). Что касается бестарного способа сбора мусора, то такое место накопления должны содержать в порядке собственники или правообладатели земельного участка.

Напомним, что «бестарный способ сбора» – это ситуация, когда жилец сам помещает отходы в пакет или мешок и выставляет в определённое время для вывоза, который осуществляется по конкретному графику.

ИА «Орелград»