Орловчанку осудили за участие в экстремистской организации

Женщину приговорили к принудительным работам.

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России, который занимался этим делом.

Осуждённая – жительница областного центра. На данный момент женщине 66 лет. Как установил суд, в 2019-м и 2020-м годах она являлась участником запрещённой в Российской Федерации экстремистской организации «Свидетели Иеговы «Орёл»»*.

При этом орловчанка активно проявляла себя. Это выражалось в участии в собраниях, а также чтении и хранении запрещённой литературы. Иногда при совершении данных действий применялась конспирация.

Суд признал её виновной (по части 2 статьи 282.2 УК РФ). Орловчанку приговорили к двум с половиной годам принудительных работ.

—–

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ИА «Орелград»