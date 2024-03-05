Завтра в Орле начнёт работу новый автобусный маршрут

5.3.2024 | 14:00 Новости, Общество

Он соединит Наугорское шоссе и Зареченский микрорайон.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Маршруту присвоен номер 30. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Как рассказали городские власти, на новом маршруте будут курсировать автобусы большой вместимости. Их путь пройдёт от остановки «Госуниверситет-УНПК» по Наугорскому шоссе, далее по улицам Цветаева, Генерала Родина, Мостовой, 2-й Пушкарной, Колхозной и Васильевской, по Карачевскому шоссе и Зареченскому микрорайону.

Автобус будет отправляться с Наугорки в 7:35, 10:54, 12:06, 13:18, 14:30 и 18:07. С Зареченского – в 6:52, 8:04, 11:23, 12:35, 13:47, 17:24 и 18:35.

ИА «Орелград»


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