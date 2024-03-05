Орловский театр купил голову за 1,8 миллиона

5.3.2024 | 6:30 Культура, Новости

В такую сумму обойдётся современный прожектор.

Театр имени Тургенева. Фото: ИА «Орелград»

В Орле завершено определение подрядчика, который должен поставить театру имени Тургенева светодиодный автоматизированный прожектор типа «вращающаяся голова». Торги проводил областной Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Закупка обойдётся в 1 миллион 849 тысяч 926 рублей и 11 копеек. При этом стартовая цена была определена в 3,1 миллиона.

Торги выиграло ООО «Орел-маркет». Также в них участвовали ещё три компании. Одна из них предлагала ещё более выгодную цену.

В описании закупки указано, что в прожекторе будут установлены 19 светодиодных модулей. Цветовая температура может колебаться от 2500 до 9500 градусов Кельвина (то есть от самого тёплого до самого холодного белого).

ИА «Орелград»


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