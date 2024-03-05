В Орле определили подрядчика для скверов Гуртьева и Бунина

Торги выиграло ООО «Торгово-строительная компания «Альянс»».

Их проводил «Объединённый муниципальный заказчик».

Городским властям удалось сэкономить. «Альянс» взялся выполнить задание за 69 миллионов 155 тысяч 11 рублей и 97 копеек. Стартовая цена составляла примерно 77,3 миллиона рублей.

В торгах участвовала ещё одна компания, предложившая примерно такую же цену.

Работы должны быть завершены к 1 октября 2024 года. Напомним, объекты для благоустройства выбирали на общественном голосовании в минувшем году.

ИА «Орелград»