Правила проведения публичных слушаний изменили в Орле

Скорректированы условия слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

В Орле вступили в силу поправки в «Положение о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности». Они были согласованы депутатами Орловского горсовета, рассмотревшими внесенный мэром проект. Согласно новой редакции документа, организаторами публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются: комиссия по землепользованию и застройке города Орла и соответствующие структурные подразделения администрации города Орла. Состав и положение о порядке деятельности комиссии по землепользованию и застройке утверждаются постановлением мэрии.

При проведении публичных слушаний по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, проекту правил благоустройства и санитарного содержания территории, а также по проектам планировки и межевания территорий обязательно присутствие не менее 50 процентов от установленного числа членов комиссии. На публичных слушаниях о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости, и разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства обязательно присутствие не менее двух членов комиссии.

Кстати, новшеством стала сама возможность организации публичных слушаний по проектам правил благоустройства и санитарного содержания городских территорий. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены сами проекты. Участие в слушаниях также вправе принимать владельцы участков и объектов капитального строительства или помещений в них.

В случае принятия мэрией решения о комплексном развитии территории, публичные слушания проводятся в границах этой территории. Они не проводятся в случаях, если проект планировки или межевания территории подготовлены в отношении: территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества; территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

Также депутаты горсовета утвердили требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний. Такие стенды должны устанавливаться на хорошо просматриваемых местах, к которым обеспечивается благоустроенный подход. Они должны быть максимально заметны и функциональны. Информационный стенд должен содержать разделы с информацией о проекте, порядке и сроках проведения публичных слушаний, месте, дате открытия экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции.

Также на стенде должна присутствовать информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, наименование официального сайта и дату размещения на нем проекта, подлежащего рассмотрению, контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний.

ИА «Орелград»