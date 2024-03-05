В Орловской области начали проверять одиннадцатиклассников

В регионе стартовали всероссийские проверочные работы.

В Орловской области стартовало проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), которые в 2024 году проводятся для обучающихся 4-8-х и 11-х классов. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, одиннадцатиклассники из 10-ти общеобразовательных организаций региона первыми выполнили такую проверочную работу, кстати, в этом году ВПР для 11-х классов продлятся до 22 марта, по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ.

«Им предложены пять учебных предметов: «История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», – сообщили в Центре. – ВПР по иностранному языку для выпускников в этом году был отменен. Впервые 50 обучающихся 11-х классов из двух общеобразовательных организаций города Орла, которых выберет федеральный организатор, примут участие в единой проверочной работе по социально-гуманитарным предметам («История», «Обществознание», «География»). Единая проверочная работа проходит в виде тестирования на компьютерах и длится 90 минут».

Что касается учеников 4-8-х классов, то всероссийские проверочные работы для них стартуют 19 марта и завершатся 17 мая 2024 года. Кстати, с демоверсиями ВПР-2024 можно ознакомиться на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» в разделе «Оценка качества образования. Всероссийские проверочные работы в ОО».

Напомним, что прием заявлений на участие в ЕГЭ-2024 в Орловской области завершился 1 февраля. По данным Центра, на его сдачу зарегистрировались 3005 человек, в том числе 2665 одиннадцатиклассников, 170 обучающихся СПО и 169 выпускников прошлых лет. Самым массовым экзаменом обещает стать русский язык, который планируют сдавать 2896 участников, или 96,4 процента от общего числа. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, на сдачу которого записалось 49,5 процента участников ЕГЭ.

«Кроме того, 51 процент участников зарегистрировались на ЕГЭ по математике базового уровня, 41,2 процента выбрали математику профильного уровня, 24 процента — биологию, 20 процента — историю, 17,6 процента — информатику, 16 процентов — химию, 15,4 процента — физику, 9,2 процента — литературу, 1,9 процента — географию, – перечислили в Центре. – Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык – 10,4 процента. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 3 человека, по французскому – 1. В ЕГЭ в досрочный период планируют принять участие 20 человек».

ИА «Орелград»