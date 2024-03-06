Орловский бизнес активно переходит на онлайн-регистрацию

Процент электронных запросов вырос по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в регионе все более популярной становится услуга по регистрации бизнеса в электронной форме. Согласно озвученной статистике, по состоянию на 1 февраля 2024 года 80 процентов от общего количества документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было направлено в регистрирующий орган именно в электронном виде. Для сравнения, в 2023 году на аналогичную дату доля электронных запросов на регистрацию бизнеса держалась на уровне 71 процент. Налоговики связывают тенденцию с удобством данной услуги.

«Направление документов на государственную регистрацию бизнеса в электронном виде – решение, которое позволит сократить время и расходы налогоплательщика, – пояснили в региональном Управлении ФНС. – При подаче документов таким способом не надо посещать налоговый орган, не требуется свидетельствование подлинности подписи заявителя нотариусом и оплата государственной пошлины. После регистрации соответствующие документы, подписанные электронной цифровой подписью налогового органа, поступят на адрес электронной почты заявителя».

К тому же предусмотрено несколько способов отправки документов, достаточно выбрать наиболее удобный для себя. В налоговой службе самым удобным вариантом, кстати, считают сервис «Государственная регистрация онлайн-бизнеса», размещенный на сайте ФНС России. Этот сервис поможет пользователю избежать ошибок – его функционал попросту не позволяет отправлять в регистрирующий орган документ с ошибками. Другой удобный способ – регистрация бизнеса на портале государственных услуг.

«Одно из основных условий для направления документов в регистрирующий орган в электронной форме – это наличие у заявителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, который можно бесплатно получить в налоговом органе, – предупреждают налоговики. – Также есть возможность получить электронную подпись без обращения в налоговый орган онлайн в мобильном приложении «Госключ». После подписания в приложении «Госключ» документы будут направлены в регистрирующий орган автоматически».

В налоговой службе также отмечают, что подача документов через МФЦ приравнивается к электронному документообороту, то есть заявитель автоматически освобождается от уплаты государственной пошлины. А если у начинающего предпринимателя нет собственной электронной подписи, то он может обратиться к нотариусу, который удостоверит документы своей электронной подписью и направит их на регистрацию в налоговый орган.

ИА «Орелград»