В Орле объяснили, зачем вносить СНИЛС в ЕГРН

С разъяснением выступило Управление Росреестра по Орловской области.

Управление Росреестра по Орловской области подсказало жителям региона простой и удобный способ обезопасить себя от возможных недоразумений, связанных с получением выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В частности, не всегда удается безошибочно идентифицировать владельца недвижимости. Как говорят в Росреестре, встречаются, например, случаи полного совпадения ФИО и даты рождения правообладателей недвижимости. И тогда возникает вероятность того, что собственник может быть неправильно идентифицирован системой.

В результате сведения будут сформированы буквально не о том человеке – не о гражданине, запросившем информацию, а о его однофамильце, полном тезке. Однако от такой ошибки можно себя застраховать – по мнению специалистов, СНИЛС позволяет безошибочно определить заявителя и, следовательно, поможет предотвратить подобные неприятные ситуации. Этот страховой номер индивидуального лицевого счета присваивается один раз и навсегда.

«В отличие от других персональных данных, таких как, например, паспортные данные, фамилия, имя, отчество, которые могут со временем меняться и становиться неактуальными, СНИЛС не меняется никогда, – говорят в Управлении Росреестра по Орловской области. – Поэтому наличие в Едином государственном реестре недвижимости данных о СНИЛС позволит безошибочно идентифицировать владельца недвижимости».

Проблема потенциальных ошибок обрела новую актуальность после того, как в марте прошлого года заработала онлайн-выписка из ЕГРН на портале Госуслуг. Из-за отсутствия в реестре информации о СНИЛС сведения в выписке могут быть некорректными, предупреждают специалисты. В то же время внести в ЕГРН данные о СНИЛС достаточно просто: нужно подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Росреестра либо через портал Госуслуг или офис МФЦ.

«У собственников недвижимости меняются номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты и контактная информация становится уже неактуальной. В случае изменения этих сведений также крайне важно своевременно сообщить об этом в Росреестр. Наличие актуальных контактных данных позволит собственнику быть в курсе любых действий с его имуществом», – говорит руководитель орловского Росреестра Надежда Кацура. По ее словам, для внесения изменений в контактные данные нужно подать заявление через сайт Росреестра или МФЦ. Сведения актуализируют в течение 3-х рабочих дней.

ИА «Орелград»