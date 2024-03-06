В Орле перевозчика поймали на грубом нарушении

6.3.2024 | 14:40 Закон и порядок, Новости

Маршрутка проехала мимо конечной.

Фото: vk.com/kuooop

Об этом рассказали в Казённом учреждении «Организатор перевозок», которое занимается контролем межмуниципальных маршрутов.

Нарушения допустил водитель автобуса, который следовал по маршруту №400 («Лаврово – Некрасовская школа-интернат»). Это произошло 4 марта в 14 часов.

Мужчина, начиная очередной рейс и отправляясь со стоянки (в посёлке Никуличи Орловского муниципального округа), проехал мимо конечной остановки «Некрасовская школа-интернат». Местные жители лишились возможности воспользоваться его услугами.

«В отношении перевозчика ведется претензионная работа», – добавили в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования