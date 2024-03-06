В Орле перевозчика поймали на грубом нарушении

Маршрутка проехала мимо конечной.

Об этом рассказали в Казённом учреждении «Организатор перевозок», которое занимается контролем межмуниципальных маршрутов.

Нарушения допустил водитель автобуса, который следовал по маршруту №400 («Лаврово – Некрасовская школа-интернат»). Это произошло 4 марта в 14 часов.

Мужчина, начиная очередной рейс и отправляясь со стоянки (в посёлке Никуличи Орловского муниципального округа), проехал мимо конечной остановки «Некрасовская школа-интернат». Местные жители лишились возможности воспользоваться его услугами.

«В отношении перевозчика ведется претензионная работа», – добавили в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»