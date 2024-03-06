Орловец разгромил проходную родного завода

6.3.2024 | 14:13 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Пришлось вызывать Росгвардию.

Инцидент произошёл на одном из предприятий Мценска. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

По текущей версии, работник пришёл на завод в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, вахтёр не пустил его дальше проходной, после чего орловец устроил дебош.

Замечания коллег его не останавливали. Пришлось вызывать вневедомственную охрану Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину и передали его полиции.

На данный момент во Мценском районе под охраной Росгвардии находится 182 объекта. Около ста из них – это образовательные учреждения и торговые заведения. Кроме того, Росгвардия охраняет здесь музеи и храмы, а также квартиры и дома частных лиц.

ИА «Орелград»


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