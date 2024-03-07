Орловчанка порвала форму на полицейском

Её приговорили к полугоду условного срока.

Дело рассматривал Орловский районный суд.

Инцидент произошёл в октябре минувшего года. Жительница областного центра, находясь в нетрезвом состоянии, накинулась на сотрудника МВД (из отделения по Орловскому муниципальному округу).

Сначала она осыпала его нецензурной бранью, а потом перешла к рукоприкладству. Суд установил, что орловчанка «причинила ему физическую боль», а также «порвала форменную куртку».

Кстати, полицейский прибыл по её же вызову. Женщина сообщила в МВД о том, что ей причинили телесные повреждения. Однако в итоге подсудимой оказалась она сама.

При этом потерпевший ходатайствовал перед судом о прекращении дела по примирению сторон. Однако женщина вела себя в суде настолько вызывающе, что всё же схлопотала срок. Пресс-служба учреждения отмечает «дерзкое поведение» орловчанки, а также её демонстративный отказ от последнего слова.

Всё это не позволило судье убедиться в её раскаянии, хотя женщина и признала вину. В итоге её приговорили к шести месяцам условного срока.

ИА «Орелград»