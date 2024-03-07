Орловскую чиновницу наказали за волокиту с госзакупками

Она разместила информацию в системе слишком поздно.

Нарушение выявила прокуратура Троснянского района.

Администрация муниципального образования заключила контракт с местным коммунальным предприятием (МУЖКП Троснянского района). Он касался содержания автомобильных дорог.

Это произошло в декабре минувшего года. Однако администрация района разместила контракт в единой информационной системе только в середине января текущего года. Видимо, сказались новогодние каникулы.

В итоге в отношении специалиста по закупкам отдела экономики возбудили административное дело. На данный момент должностное лицо уже привлечено к ответственности.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»