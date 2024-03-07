В Орле в храме расписали пряники для участников СВО

Это сделали воспитанники воскресной школы.

Новость сообщили в Орловской митрополии.

Творческое задание выполняли дети из школы, которая работает при Николо-Песковском храме, а также ученики Русской классической школы «Наследие». Кроме того, свой вклад внесли прихожане.

Пряники приготовили специально для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Яркой росписью из глазури украсили каждый из них.

Также дети написали бойцам письма со словами поддержки, пожеланиями Победы и скорейшего возвращения домой к родным и близким. На передовую пряники и письма доставит волонтёрское движение «Войско заботы».

Ранее в Свято-Преображенском храме села Лаврово (Орловского муниципального округа) освятили флаг, который отправят на передовую. На нём изображён триколор, Архангел Михаил и символические фигуры солдат.

Флаг передали участники Хуторского казачьего общества «Лаврово». Специальный чин освящения совершил настоятель храма – иеромонах Арсений (Моногаров).

ИА «Орелград»