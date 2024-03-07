Орловщина впервые отправила за границу свежие огурцы

7.3.2024 | 14:01 Новости, Экономика

40 тонн овощей уехали в Польшу.

Такую информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как пояснили в ведомстве, речь идёт о двух партиях общим весом в 40 тонн. Вся продукция полностью соответствовала требованиям, установленным польской стороной. На партии были оформлены фитосанитарные сертификаты.

Также в Россельхознадзоре подчеркнули, что экспорт растительной продукции из Орловской области постоянно растет. По крайней мере, это касается партий, которые находятся под контролем ведомства. Например, в январе и феврале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, показатель вырос сразу в два раза.

На экспорт отгружали пшеницу и ячмень, кукурузу, рапс, продукты переработки зерна. Однако огурцы (и вообще продукция культур закрытого грунта) отправилась из Орловской области впервые.

ИА «Орелград»

 


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