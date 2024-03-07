В Орле внучка подозревается в убийстве бабушки

7.3.2024 | 11:31 Новости, Происшествия

Нападавшая является психически больной.

Фото: ИА «Орелград»

Звонок о происшествии поступил в полицию накануне вечером. Как сообщает «Провинция.ру», ссылаясь на Следственный комитет, погибшей было 73 года. Когда полицейские прибыли на место, она уже скончалась.

У женщины диагностировали многочисленные ушибы и переломы, которые и стали причиной смерти. Рядом с телом находилась 30-летняя внучка с явными признаками психического заболевания.

«По всей видимости, на почве обострения она набросилась на бабушку с кулаками, а та не смогла защититься», – пишет издание.

На данный момент подозреваемая в преступлении помещена в психиатрическую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

ИА «Орелград»


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