В Орле внучка подозревается в убийстве бабушки

Нападавшая является психически больной.

Звонок о происшествии поступил в полицию накануне вечером. Как сообщает «Провинция.ру», ссылаясь на Следственный комитет, погибшей было 73 года. Когда полицейские прибыли на место, она уже скончалась.

У женщины диагностировали многочисленные ушибы и переломы, которые и стали причиной смерти. Рядом с телом находилась 30-летняя внучка с явными признаками психического заболевания.

«По всей видимости, на почве обострения она набросилась на бабушку с кулаками, а та не смогла защититься», – пишет издание.

На данный момент подозреваемая в преступлении помещена в психиатрическую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

ИА «Орелград»