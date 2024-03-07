Хор Турецкого выступит в Орле с благотворительным концертом

14 марта на площади Ленина. Начало в 19 часов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 6 марта отметил, что коллектив уже неоднократно выступал в регионе.

«Я знаю, насколько пользуется любовью и уважением у наших жителей. И я очень благодарен, что они решили к нам приехать в это непростое время», – сказал Андрей Клычков.

Хор Турецкого выступит все составом – Soprano, мужским, женским. Концерт продлится около полутора часов.

«Приезжайте, приходите. Я думаю, что это будет хорошая, позитивная нотка в нашей жизни», – пригласил губернатор.

ИА “Орелград”