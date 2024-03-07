В орловских домах-интернатах вскрыли подозрительные закупки

Аудит закупок социальных учреждений провели областные аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит отдельных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных учреждениями, подведомственными региональному департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости. Всего было проверено семь учреждений: Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками города Мценска, Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками, Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского района и Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» Покровского района.

За проверенный период (с 1 января по 11 ноября 2023 года) аудит охватил закупки на общую сумму 76,756 миллиона рублей. В результате было выявлено 59 нарушений действующего законодательства, в том числе, в стоимостном выражении на сумму 22,122 миллиона рублей. То есть с нарушениями была потрачена примерно треть денежных средств. Так, учреждения при обосновании начальной максимальной цены контракта не всегда соблюдали методические рекомендации Минэкономразвития РФ. Расхождения цен, указанных в коммерческих предложениях потенциальных поставщиков, с условиями планируемых закупок составили 12,629 миллиона рублей. Подобное несоответствие было выявлено в 43 закупках.

Три учреждения провели закупки у единственного поставщика, не предусмотренные планом-графиком, на общую сумму 8,7 миллиона рублей. Кроме того, было выявлено превышение установленного предела годового объема закупок у единственного поставщика на общую сумму 1,469 миллиона рублей. Также КСП сообщает, что учреждения при проведении электронных аукционов в нарушение закона не всегда устанавливали дополнительные требования о наличии опыта у поставщиков пищевых продуктов. Такие нарушения были вскрыты в ходе анализа шести закупок на общую сумму 4,174 миллиона рублей.

При проведении 12 закупок на общую сумму 4,098 миллиона рублей не были установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства. Кроме того, учреждения допускали нарушения процедурного характера при размещении извещений и рассмотрении заявок. В двух случаях участники закупок не представили обеспечение исполнения контрактов. В подобном случае организатор должен признавать таких участников уклонившимися от заключения контракта. Однако орловские соцучреждения, как выяснила КСП, этого не сделали, а наоборот заключили контракты на общую сумму 532,71 тысячи рублей без предоставления надлежащего обеспечения исполнения контрактов.

ИА «Орелград»