В Орле участок под спорткомплекс получил Рыбаков

7.3.2024 | 8:02 Новости, Экономика

Итоговая цена аренды в ходе торгов выросла с 1 до 38 млн рублей.

Участок площадью 4,3 тыс. кв. м находится на улице Емлютина. Вид разрешённого использования – обеспечение занятий спортом в помещениях. Срок аренды – 7 лет 4 месяца.

На участие в аукционе было подано шесть заявок. Победителем признан Рыбаков Алексей Витальевич. Итоговый размер ежегодной арендной платы – 38 138 915 рублей. На участке можно возвести спортивный клуб, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. Максимальный процент застройки – 60%.

Примечательно, что в 2023 году проходил аналогичный аукцион. Тогда победителем был объявлен Карабанов Анатолий Кузьмич. Итоговая цена составила 39,3 млн рублей.

Также примечательно, что земля под торговыми центрами, недавно выросшими по улице Емлютина, когда-то аналогично входила в зону спортивных комплексов и сооружений.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования