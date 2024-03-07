В Орле участок под спорткомплекс получил Рыбаков

Итоговая цена аренды в ходе торгов выросла с 1 до 38 млн рублей.

Участок площадью 4,3 тыс. кв. м находится на улице Емлютина. Вид разрешённого использования – обеспечение занятий спортом в помещениях. Срок аренды – 7 лет 4 месяца.

На участие в аукционе было подано шесть заявок. Победителем признан Рыбаков Алексей Витальевич. Итоговый размер ежегодной арендной платы – 38 138 915 рублей. На участке можно возвести спортивный клуб, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. Максимальный процент застройки – 60%.

Примечательно, что в 2023 году проходил аналогичный аукцион. Тогда победителем был объявлен Карабанов Анатолий Кузьмич. Итоговая цена составила 39,3 млн рублей.

Также примечательно, что земля под торговыми центрами, недавно выросшими по улице Емлютина, когда-то аналогично входила в зону спортивных комплексов и сооружений.

ИА “Орелград”