Облсуд отменил приговор по делу о «финансовой пирамиде»

Нашумевшее дело об обмане пайщиков кооператива рассмотрят повторно.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда в апелляции рассмотрела обвинительный приговор Железнодорожного районного суда города Орла, вынесенный 30 мая 2023 года. Напомним, что оно было возбуждено в отношении сотрудников кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест» Дениса Поповкина, Светланы Ивановой и Дарьи Ласточкиной. Их признали виновными в хищении денежных средств граждан в особо крупном размере. В материалах фигурировало восемь эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы лиц).

По версии следствия, жертвами преступления стали 625 пайщиков из различных регионов страны, а сумма причиненного им ущерба превысила 291 миллион рублей. Суд квалифицировал действия подсудимых как единое продолжаемое преступление, признал их виновными и назначил каждому из них наказание. Так, Иванова получила шесть с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей; Поповкин – шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей; Ласточкина – четыре года лишения свободы. Осужденные были взяты под стражу в зале суда, отбывать наказание они должны были в исправительной колонии общего режима.

Однако областная судебная коллегия теперь пришла к выводу о том, что в ходе рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, неустранимые в суде апелляционной инстанции. В частности, было установлено, что адвокаты подсудимых не принимали участия в некоторых заседаниях. При этом письменных отказов от услуг защитников в указанных заседаниях материалы дела не содержат.

Судебная коллегия учла то, что на этих заседаниях проводилась стадия судебного следствия, в ходе которой велись допросы потерпевших и свидетелей, исследовались письменные доказательства по делу. Из протокола судебного заседания и прослушанной в облсуде аудиозаписи спорных заседаний не удалось установить, обсуждался ли вопрос о возможности продолжить судебное разбирательство в отсутствие не явившихся адвокатов. Соответственно, подсудимые были лишены права на защиту, гарантированную Конституцией РФ и уголовно-процессуальным законодательством.

В связи с этим, в соответствии с требованиями статьи 389.22 УПК РФ приговор Железнодорожного районного суда от 30 мая 2023 года областная коллегия постановила отменить, а уголовное дело направить на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе. Также облсуд постановил избрать в отношении троих осужденных меру пресечения в виде заключения под стражу, а именно до 22 апреля 2024 года включительно.

ИА «Орелград»