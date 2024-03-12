Предприятиям пищепрома синхронно продлили сроки банкротства

Два похожих дела о банкротстве рассмотрел областной арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел сразу два дела о банкротстве. В первом случае было изучено ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Залегощенский хлебозавод». Он просил о продлении процедуры конкурсного производства в отношении предприятия-должника на шесть месяцев. Ходатайство было мотивировано тем обстоятельством, что не все обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства завершены.

Поводом для банкротства Залегощенского хлебозавода стало заявление, которое в октябре 2021 года компания «Основа Агро» подала в арбитражный суд. В феврале 2022 года требования ООО «Основа Агро» были признаны обоснованными. В отношении ООО «Залегощенский хлебозавод» была введена процедура наблюдения, которую в сентябре 2022 года сменила процедура конкурсного производства, поскольку завод решением арбитражного суда Орловской области был признан несостоятельным.

Как указал арбитражный управляющий в ходатайстве о продлении процедуры банкротства, в настоящее время не рассмотрены заявления об обжаловании сделок предприятия должника. Не завершено формирование реестра требований кредиторов, не реализовано имущество завода, не произведены расчеты с кредиторами, не истребованы необходимые документы и сведения у контролирующих завод лиц. Учитывая то, что конкурсная масса не сформирована, а расчеты с кредиторами не проведены, цель конкурсного производства не достигнута. Для завершения процедуры банкротства арбитражному управляющему необходимо дополнительное время. Суд с этим согласился и продлил срок конкурсного производства в отношении Залегощенского хлебозавода до 29 августа 2024 года.

Во втором случае арбитраж рассмотрел аналогичное ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Пищевик» из Орла. Это предприятие «банкротится» по заявлению компании ООО «Тамбовконсерв», поданному в марте 2022 года. Причем основанием для введения процедуры наблюдения стал относительно небольшой, для юрлиц, долг в размере 387 500 рублей. В сентябре 2022 года в отношении предприятия-должника было открыто конкурсное производство. В данном случае, как указал арбитражный управляющий в своем ходатайстве о продлении процедуры банкротства, конкурсная масса в полном объеме не сформирована, не полностью проведены расчеты с кредиторами. Проанализировав представленные документы, арбитражный суд продлил срок конкурсного производства в отношении «Пищевика» также до 29 августа 2024 года.

ИА «Орелград»