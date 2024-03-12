Один орловец угнал у другого «Газель»

12.3.2024 | 11:27 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Преступление произошло в областном центре.

Иллюстративное фото.

Водитель оставил своего «железного коня» около торгового центра на парковке на ночь. Однако утром не обнаружил «Газель» на месте.

Полицейские из отделения по Северному району Орла занялись поисками автомобиля. Они увенчались успехом. Угонщик бросил «Газель» у троллейбусного депо.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-хлетний житель Орловского муниципального округа.

Он уже дал признательные показания. Сейчас орловец находится на свободе, но под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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