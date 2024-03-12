На Орловщине станет обязательной школьная форма

Требование вводится с 1 сентября текущего года.

Об этом во время вечернего эфира в социальных сетях объявил губернатор Андрей Клычков.

Также глава исполнительной власти региона рассказал о внешнем виде формы. По его словам, она будет синего цвета. «Будничная синяя рубашка или водолазка. Для девочек и мальчиков будет также жилетка повседневная, для праздничных мероприятий – пиджак, белая рубашка», – поделился Клычков.

Также губернатор рассказал, что уже поставил перед профильным департаментом задачу проработать вопросы фасона и материалов, чтобы представить для родителей школьников как можно более широкое предложение.

«Нужно переходить на эту форму и не ждать, пока появится федеральный ГОСТ. Всё равно принципиально нового ничего не будет», – указал губернатор.

Новый ГОСТ на школьную форму должны утвердить к концу текущего календарного года. В частности, ожидается, что новые параметры будут касаться влагопроницаемости и воздухопроницаемости одежды для школьников.

ИА «Орелград»