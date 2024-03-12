Суд вынес приговор орловцу, забившему незнакомца до смерти

Мужчине дали 12 лет строгого режима.

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.

Преступление произошло в августе минувшего года. 32-летний орловец находился на улице Медведева в одном из домов. Он встретил в коридоре незнакомого ранее мужчину, проживавшего в здании на временных основаниях.

Случайная встреча переросла в конфликт. Орловец, находившийся в нетрезвом состоянии, нанёс практически незнакомому человеку множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Потерпевший скончался.

В итоге суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего (статья 111, часть 4). Примечательно, что ранее мужчина уже был осуждён – и тоже за аналогичное преступление.

На момент совершения нового «подвига» орловец только что освободился из мест лишения свободы, но не соблюдал положенные ограничения. В связи с этим ему вменили дополнительную статью (314 УК РФ, часть 1).

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к последующему ограничению свободы в 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

ИА «Орелград»