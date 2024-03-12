В Орле начали ремонтировать лицей №32

Об этом объявил губернатор.

Андрей Клычков сообщил новость во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

По его словам, подрядчик уже начал доставлять строительные материалы на площадку. Компания планирует дальнейшие закупки, а также оформляет соответствующую документацию.

Здание лицея должны привести в порядок в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Победителем открытого конкурса стало ООО «Стройкомплект» из Курска. Ему заплатят около 237 миллионов рублей (с авансом в 50%).

Также Клычков рассказал, что контракт на капремонт здания гимназии №39 находится в стадии заключения. Также продолжаются торги по определению подрядчика для таких же работ в школе №15.

До конца текущего года в Орловской области должны капитально отремонтировать 6 школ, до конца 2025-го – ещё 11. Возможно, это количество ещё вырастет – область направляет соответствующие заявки в федеральный центр.

ИА «Орелград»