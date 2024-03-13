Орловский блин оценили в 6,45 рубля

Это дешевле, чем в среднем по России и ЦФО.

Любопытное исследование провёл проект bankiros.ru. На Масленичной неделе эксперты решили сравнить цены на блины в разных регионах России.

За основу взяли традиционный рецепт. Предполагается, что для 20 блинов потребуется литр молока, два яйца полкилограмма муки и 100 граммов сахара.

В итоге стоимость такого блюда для Орловской области составила 129 рублей (или по 6,45 рубля за один блин). Это дешевле, чем в среднем по России (134 рубля) и по ЦФО (135 рублей).

Однако даже в рамках округа более дешёвые блины нашлись в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Рязанской областях. В целом по стране стоимость порции блинов колеблется от 111 рублей (в Мордовии) до 196 рублей (на Камчатке).

ИА «Орелград»