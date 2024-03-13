На Орловщине состоится турнир по русскому кулачному бою

13.3.2024 | 11:47 Новости, Спорт

Соревнования пройдут 17 марта.

Фото: 29.ru / Иван Митюшев (иллюстративное)

Спортивный праздник начнётся в 11 часов. Турнир организуют в Должанском районе в селе Кривцово-Плота Должанского района Орловской области.

Гости соревнований увидят зрелищные поединки. Также для них подготовят культурные мероприятия. Кроме того, все желающие смогут подкрепить силы с помощью полевой кухни и выпить чаю со сладостями.

Мероприятие приурочено к празднованию последнего дня Масленицы. Подобные состязания – старинная традиция. Как правило, они проводились именно во время Масленичной недели.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


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