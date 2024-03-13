«Орловское автохозяйство» подало иск к Спецавтобазе

С муниципального учреждения требуют деньги за ущерб в ДТП.

Его оценили в 301 тысячу рублей. Кроме того, истец требует взыскать с ответчика средства, потраченные на проведение экспертизы. Это 14 тысяч рублей.

Заявление содержится в картотеке арбитражных дел. Оно уже официально принято к рассмотрению. Спор рассудит областной арбитраж (в первой инстанции), причём в порядке упрощённого производства.

Третьим лицом по делу выступает администрация Орла.

Напомним, что «Орловское автохозяйство» занимается транспортным обслуживанием губернатора области, а также органов государственной власти региона. Ранее стало известно, что данные о ремонте машин учреждения попросили держать в тайне.

ИА «Орелград»