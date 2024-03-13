«Орловское автохозяйство» подало иск к Спецавтобазе

13.3.2024 | 10:33 Закон и порядок, Новости

С муниципального учреждения требуют деньги за ущерб в ДТП.

Фото: ИА “Орелград”

Его оценили в 301 тысячу рублей. Кроме того, истец требует взыскать с ответчика средства, потраченные на проведение экспертизы. Это 14 тысяч рублей.

Заявление содержится в картотеке арбитражных дел. Оно уже официально принято к рассмотрению. Спор рассудит областной арбитраж (в первой инстанции), причём в порядке упрощённого производства.

Третьим лицом по делу выступает администрация Орла.

Напомним, что «Орловское автохозяйство» занимается транспортным обслуживанием губернатора области, а также органов государственной власти региона. Ранее стало известно, что данные о ремонте машин учреждения попросили держать в тайне.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования