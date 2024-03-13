Орловчанка на «Мазде» сбила пешехода насмерть

ДТП произошло в Орле сегодня в 8 часов утра.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Предварительно установлено, что женщина-водитель ехала на «Мазде» по 1-й Посадской. Иномарка поворачивала на улицу Гагарина. В этот момент орловец переходил проезжую часть по «зебре», не оборудованной светофором.

Машина сбила пешехода. Мужчина скончался ещё до приезда «Скорой помощи».

Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как уточнили в Управлении ГИБДД, женщине-водителю 63 года. Личность погибшего пока не установлена. За последние отчётные сутки это единственное дорожное происшествие, в котором погибли или пострадали люди.

ИА «Орелград»