Орловчанка на «Мазде» сбила пешехода насмерть

13.3.2024 | 10:21 Новости, Происшествия

ДТП произошло в Орле сегодня в 8 часов утра.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Предварительно установлено, что женщина-водитель ехала на «Мазде» по 1-й Посадской. Иномарка поворачивала на улицу Гагарина. В этот момент орловец переходил проезжую часть по «зебре», не оборудованной светофором.

Машина сбила пешехода. Мужчина скончался ещё до приезда «Скорой помощи».

Сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как уточнили в Управлении ГИБДД, женщине-водителю 63 года. Личность погибшего пока не установлена. За последние отчётные сутки это единственное дорожное происшествие, в котором погибли или пострадали люди.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования