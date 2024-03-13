Орловскому омбудсмену показали СИЗО и психбольницу

Наталия Балашова вместе с делегацией осмотрела режимные учреждения.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова посетило СИЗО-1 города Орла, где провела встречу с руководством учреждения и помощником начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Дмитрием Кирсановым. Ее сопровождали консультант аппарата омбудсмена Юлия Барышникова, председатель Общественной наблюдательной комиссии Александр Каменев и члены ОНК. Участники встречи обсудили условия содержания и соблюдение прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных.

«В ходе посещения следственного изолятора региональный омбудсмен и члены ОНК также провели прием по личным вопросам обвиняемых. Все обратившиеся получили необходимые правовые консультации и разъяснения в рамках действующего законодательства», – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН.

А несколькими днями ранее Наталия Балашова и Александр Каменев посетили ФКУ «Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава России. Вместе с ними там побывали высокие гости – руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Александр Козлов и советник уполномоченного Татьяна Рейхтман.

«При посещении были осмотрены лечебные и реабилитационные отделения больницы, участок трудотерапии, проверены бытовые условия содержания пациентов, питание, спортивный участок, проведен прием больных по личным вопросам, – сообщается на сайте регионального омбудсмена. – Пациентами больницы являются жители 18 регионов России. В настоящее время ведется строительство нового корпуса, который позволит увеличить площадь на одного психиатрического пациента до 6 квадратных метров, предусмотренных санитарными правилами».

ИА «Орелград»