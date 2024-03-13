Дом, где прошли последние часы жизни Медведева, взят под охрану

Охранное обязательство на историческое здание оформили областные власти.

Соответствующий приказ подписал Иван Алтухов, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Он утвердил охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения, а именно памятника истории «Дом, где прошли последние часы жизни командира рабочего полка Медведева Михаила Григорьевича». Это историческое здание расположено в Орле на улице Новикова, 12. Оно включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Кстати, у здания уже имелось охранное обязательство. Оно было утверждено в 2016 году. Однако новым приказом его действие прекращено. Статус памятника указанное здание получило по решению Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года № 81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области». А в 2014 году были установлены границы его территории и утвержден правовой режим ее использования.

В соответствии с новым охранным обязательством на территории памятника запрещаются строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов. Особый режим использования земельного участка предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. Собственник обязан поддерживать состояние исторического дома в надлежащем техническом состоянии без ухудшения его физического состояния, взяв все необходимые расходы на себя.

Документом запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны памятника, а также работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры. В целом владелец должен обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия. Дом запрещено использовать для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло, приспосабливать его под склад или производство взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер.

Нельзя размещать в этом доме и оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на его конструкции, под лаборатории, связанные с неблагоприятным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Также собственник обязан незамедлительно извещать областное управление по охране памятников обо всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших вред историческому дому или участку под ним.

Михаил Медведев был командиром Первого Орловского Коммунистического рабочего полка, созданного для защиты города от белогвардейцев. По данным краеведов, в октябре 1919 года он был вызван в штаб и попал в засаду, устроенную белогвардейцами. По одной версии, Медведев сначала был допрошен, а затем расстрелян в близлежащем овраге, в котором его тело пролежало около недели, пока Орел не заняли красные. По другой версии, Медведев не допрашивался белыми вообще, а погиб во время боя с ними.

В официальных источниках советского периода указывалось, что командир полка погиб в сражении. В Орле чтят память командира. Его имя носят завод и улица в Железнодорожном районе, на Московской улице ему установлен памятник, открытый в 1961 году. Еще один памятник находится на Троицком кладбище, куда в 1954 году были перенесены останки Медведева.

ИА «Орелград»