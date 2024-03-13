Под Орлом суд рассмотрел дело о двойной пенсии

13.3.2024 | 16:29 Закон и порядок, Новости

Женщина умудрилась получать выплату сразу в двух субъектах.

Любопытный процесс шёл в Покровском районном суде. Иск подало отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области.

Ответчиком выступала пожилая женщина. С 2015-го года она получала пенсию в городе Братске и Братском районе, которые входят в Иркутскую область. Однако в 2022-м году женщина обратилась по тому же вопросу ещё и в «Управление Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики», в отделение по Куйбышевскому району Донецка.

Её просьбу удовлетворили. В итоге она стала обладательницей сразу двух пенсий – разумеется, незаконно.

С марта 2022-го по январь 2023-го включительно ей переплатили 93 тысячи 726 рублей 54 копейки. Однако нарушение вскрылось. Фонд решил взыскать деньги через суд.

Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Однако пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе Покровского районного суда.

ИА «Орелград»


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