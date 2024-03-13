Орловщина оказалась среди регионов-лидеров по вакансиям для стажёров АПК

13.3.2024 | 17:15 Новости, Экономика

К таким выводам пришли эксперты  платформы «Я в Агро» Россельхозбанка.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области / Сергей Мокроусов

Она предназначена для поиска мест стажировки в сфере сельского хозяйства. Специалисты изучили количество предложений, а также направления для возможной деятельности.

На данный момент все три лидирующие позиции по стране занимают регионы ЦФО. Больше всего вакансий для стажёров в Белгородской области (30), далее следуют Курская (19) и Орловская (16).

В нашей области таким работникам в сфере АПК предлагают зарплаты от 24 тысяч 273 рублей до 39 тысяч 150 рублей в месяц. Больше всего готовы платить стажёру инженера-наладчика оборудования. Меньше всего – стажёру тракториста-машиниста.

В целом по стране более всего требуются ветеринарные врачи (25% всех вакансий), агрономы (15%), инженеры-технологи (9%).

ИА «Орелград»


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