Главу «Бригады Катукова» внесли в базу запрещённого в России сайта «Миротворец»

Об этом Денис Орлов сам рассказал в социальных сетях.

«Один из рупоров нацисткой киевской хунты объявил об успешной реализации собственного расследования деятельности «Бригады Катукова», выпустив разоблачающую нас статью. Результатом этого «ошеломительного» расследования стало включение меня, начальника штаба «Бригады Катукова», и руководителя волонтёрской группы «Дружина добрых дел» в базу запрещённого в России сайта «Миротворец»*», – заявил Орлов.

Волонтёрской группой «Дружина добрых дел», созданной внутри «Бригады Катукова», руководит Гошгар Искандаров. В конце минувшего года он был отмечен медалью «За помощь в специальной военной операции».

Также Орлов уточнил, что данные, помещённые на сайте, не являются разведывательными – их можно найти в свободном доступе.

«Включение нас в базу военных преступников на Украине является действительно весомым аргументом в споре о том, насколько полезна «Бригада Катукова» для Орловской области и России в целом», – резюмировал начальник штаба.

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*Запрещён в РФ.

ИА «Орелград»