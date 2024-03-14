Орловских зубров отправят далеко на север

10 особей переедут в Вологодскую область.

Это самая северная точка обитания данных животных. Зубры будут жить в местном Усть-Кубинском округе. Десяток особей переедет сюда из Национального парка «Орловское полесье».

Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, такие мероприятия очень важны для усиления генетического разнообразия и общей жизнестойкости популяции.

На данный момент в Усть-Кубинском округе обитают 142 особи зубра. Первых трёх животных завезли сюда ещё в 1991-м году. Затем были завозы в 2010-м и 2017-м – по 15 и 6 зубров соответственно.

В настоящий момент местные охотоведы и егеря приступили к учёту животных, чтобы оценить ежегодный прирост численности, сообщает «35медиа».

ИА «Орелград»