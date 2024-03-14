На Орловщине будут развивать промышленный туризм

Тема обсуждалась на встрече спикера облсовета с предпринимателями.

«Деловое утро» прошло на площадке Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области». Мероприятие организовала глава ТПП, депутат областного совета Светлана Ковалёва. В нём приняли участие руководители предприятий, представители предпринимательского сообщества, а также председатель регионального парламента Леонид Музалевский и орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, на встрече обсуждались как конкретные, так и общие вопросы. В частности, депутаты и бизнесмены говорили о начислении платы за технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций, патентной системе налогообложения, кадастровой оценке земельных участков и объектов капитального строительства. Ещё одной темой стало кадровое обеспечение региональных предприятий.

«Бурное обсуждение вызвала тема развития промышленного и внутреннего туризма в Орловской области», – подчеркнули в региональном парламенте.

«Сегодня все регионы включились в эту работу. Это действительно интересно для людей и нужно для субъектов. Промышленный туризм — действенный инструмент развития и продвижения региональных брендов. Это и профориентация для школьников и студентов, обмен знаниями между специалистами предприятий и повышение инвестиционной привлекательности регионов», — отметил Леонид Музалевский.

По итогам встречи сформирован ряд предложений. Их рассмотрят на заседаниях комитетов облсовета.

ИА «Орелград»