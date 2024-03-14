В Орле «Дворянка» готова уже на 77%

Об этом заявил глава горсовета Василий Новиков.

Тема завершения благоустройства сквера «Дворянское гнездо» обсуждалась сегодня на совещании у губернатора Андрея Клычкова.

«Фактическая готовность объекта составляет 77%», – высказался Новиков. Напомним, в декабре в горсовете называли цифру в 65%.

Новиков уточнил, что в сквере нужно выполнить укладку асфальта на велодорожках, работы по озеленению территории, уложить тротуарную плитку и дождеприемные лотки на входной группе. Также необходимо смонтировать металлическую лестницу, закончить работы по наружному освещению и установке видеонаблюдения, проложить тропиночную сеть установить малые архитектурные формы.

Работы выполнит всё то же брянское ООО «ТСК Элитный Сад». Ранее стало известно, что новая ротонда, установленная на «Дворянке», уже начала разрушаться.

Также Новиков рассказал, что из 24 дворов, которые должны отремонтировать в Орле в этом году, на 22 объекта уже найдены подрядчики. По оставшимся двум дворовым территориям проводятся повторные торги. Заявки принимаются до 21 марта.

ИА «Орелград»