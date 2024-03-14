В Орле проведут фестиваль для лучших танцоров страны

Рамки традиционного хореографического конкурса будут расширены.

Орловский областной центр народного творчества анонсировал проведение ежегодного Межрегионального конкурса-фестиваля хореографического искусства «Радуга танца». В центре рассказали, что на этот раз будут расширены рамки: в программу включены различные направления хореографии. В частности, предусмотрены следующие номинации: народно-сценический танец (танцы народов мира); русский танец, основанный на областных особенностях регионов России; стилизация народного танца; детский танец; классический танец; эстрадно-спортивный танец (танцевальные композиции, построенные на основе эстрадного танца, диско, рок-н-ролла).

Участники могут сойтись и в таких номинациях: современный танец (используются танцевальные композиции, построенные на основе современных танцевальных направлений, таких как джаз, модерн, модерн-джаз); уличный танец (используются танцевальные композиции, построенные на основе хип-хопа, техно, фристайла, брейка); историко-бытовой танец (используются танцевальные композиции, построенные на основе вальса, мазурки, польки, гавота, полонеза и т.д.); танцевальное шоу (использование в танцевальных композициях атрибутов: лент, мячей и декораций).

Организаторы пояснили, что основной целью конкурса является создание условий для развития хореографического искусства, поддержка исполнителей, преподавателей и балетмейстеров. Кроме того, поставлено несколько задач, в том числе: популяризация хореографического искусства, эстетическое воспитание подрастающего поколения, повышение исполнительского мастерства участников, выявление талантливых исполнителей и ведущих творческих коллективов в области хореографического искусства. Важным результатом форума по традиции станут обмен опытом творческой работы, повышение профессиональной компетенции преподавателей хореографии, руководителей любительских коллективов и концертмейстеров.

Конкурс проводится с 23 марта по 12 июня 2024 года в четыре этапа. Первый этап представляет собой зональный просмотр конкурсных номеров коллективов Орловской области, он продлится по 7 апреля. Затем последует просмотр конкурсных номеров заочной формы участия коллективов из других регионов страны, с 8 по 11 апреля. Третий этап – заключительный гала-концерт и награждение победителей по ряду номинаций, он намечен на 28 апреля. Четвертый этап – заключительный шоу-концерт участников таких номинаций, как эстрадно-спортивный танец, современный и уличный танец, историко-бытовой танец и танцевальное шоу.

ИА «Орелград»