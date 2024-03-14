Орловским депутатам пообещали борьбу с коррупцией

Депутаты Окружного совета приняли к сведению доклад начальника ОМВД.

Депутаты Орловского окружного совета приняли к сведению отчет начальника ОМВД России «Орловский» полковника полиции Александра Блохова о результатах оперативно-служебной деятельности за 2023 год. По словам докладчика, в минувшем году в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, органами власти и местного самоуправления был реализован комплекс мероприятий по обеспечению принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления, противодействию экстремизму и терроризму, контролю за миграционной ситуацией.

«За истекший год в ОМВД зарегистрировано 11 814 сообщений и заявлений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что на 4,1 процента больше, чем в 2022 году, – доложил Александр Блохов. – Увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10,7 процента. На 3,1 процента снизилось число преступлений против собственности. Самым распространенным преступлением в округе по-прежнему остаются мошенничества и кражи. Их удельный вес в общем массиве преступности составил 85,7 процента».

Докладчик также озвучил депутатам основные задачи на 2024 год. В их числе было названо предупреждение и пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов и программ, а также противодействие коррупции. Согласно статистике, в минувшем году на территории Орловского муниципального округа было выявлено 56 преступлений в сфере экономики, из них только два – коррупционной направленности.

Еще одной важной задачей на текущий год Александр Блохов назвал противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По его словам, в 2023 году количество таких преступлений возросло. Всего на территории округа их было выявлено 294, из них 171 – это случаи мошенничества. В 44 случаях преступления, совершенные при помощи Интернета, были связаны с незаконным оборотом наркотиков.

«Нами в настоящее время нарабатывается практика выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории, – доложил Александр Блохов. – Важнейшим элементом борьбы с компьютерной преступностью являются меры предупреждения, в первую очередь, разъяснительная работа с населением».

ИА «Орелград»