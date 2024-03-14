В Орловской епархии возобновили работу по канонизации Афанасия Сайко

Церковь собирает свидетельства о чудесах.

Об этом сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.

Прежде всего, церковь интересуют свидетельства об исцелениях по молитвам к юродивому. Они должны быть подтверждены официальными медицинскими документами.

Все данные следует направлять на электронный адрес sumami@bk.ru. Также по данному вопросу можно связаться с иеромонахом Елеазаром (Сухоруковым) по телефону 8 (962) 100-13-92. Поступившая информация будет тщательно изучена и отобрана.

Афанасий Сайко (1887-1967) похоронен на Крестительском кладбище Орла. Ещё при жизни православные христиане стали почитать его как покровителя нашего региона. Однако официально он не канонизирован до сих пор.

ИА «Орелград»