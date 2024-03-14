Над Орловщиной сбили третий за день беспилотник

Это произошло около 17 часов.

Информацию сообщили в Министерстве обороны России. Также её подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

“Около 17:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области”, – рассказали в ведомстве.

“По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Прошу жителей сохранять спокойствие”, – высказался в социальных сетях губернатор.

Ранее сегодня над Орловской областью сбили уже два беспилотника.

ИА “Орелград”