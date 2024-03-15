Через неделю под Орлом откроется обновлённый ФАП

15.3.2024 | 12:00 Медицина, Новости, Строительство

Он будет работать во Мценском районе в деревне Жилино.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершился на днях. Работы продолжались около четырёх месяцев. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Здание было построено ещё в 1987-м году. Его общая площадь составляет около 100 квадратных метров.

Здесь заменили все внутренние инженерные сети, а также оборудование. В ФАПе обновили перегородки, полы, окна и двери, крышу и входную группу.

Однако внутренняя планировка осталась прежней. К настоящему моменту осталась только одна серьёзная задача – закупить новую мебель и разместить её в здании.

Данный фельдшерско-акушерский пункт обслуживает около 850 человек из девяти населённых пунктов.

ИА «Орелград»


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