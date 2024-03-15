МЧС напомнило орловцам правила безопасности на выборах

15.3.2024 | 12:21 Новости, Политика

В этом году они проходят в непростой обстановке.

Фото: Избирком Орловской области

Накануне днём над Орлом поочерёдно сбили три вражеских беспилотника. Многие связывают активизацию противника в Орловской области и соседних регионах именно с президентскими выборами в России.

«Наша общая цель – выборы без происшествий!» – заявили в пресс-службе Управления МЧС.

В связи с этим ведомство напомнило об основных правилах безопасности, связанных с избирательными участками:

  • на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова экстренных служб (01, 101 или 112);
  • помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения;
  • курение в помещении запрещается (за исключением отведённых и оборудованных для этого мест);
  • запрещается загромождать пути эвакуации мебелью или другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
  • при расстановке оборудования в помещении должны быть обеспечены эвакуационные проходы;
  • покрытия полов, включая ковры, должны надёжно крепиться к полу;
  • сети противопожарного водопровода должны быть исправными, пожарные гидранты – очищенными от снега и льда и обозначенными;
  • пожарные краны внутреннего пожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, а также стволами;
  • электропроводка в зданиях и помещениях избирательных участков, иллюминация, осветительные электросети кабин для голосования должны соответствовать правилам устройства электроустановок;
  • подключение иллюминации должно производиться от отдельной группы с самостоятельной защитой и рубильником для её отключения;
  • эксплуатация временных электропроводок не допускается.

Ответственный за противопожарное состояние на избирательном участке обязан:

  • уметь пользоваться средствами тушения пожара;
  • при заступлении на дежурство проверять наличие средств пожаротушения, исправность телефонной связи и системы автоматической пожарной сигнализации;
  • производить осмотр противопожарного состояния помещений, отопления, электроосвещения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации и при обнаружении подозрительных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 101 или 112, а также дежурному по избирательному участку.

ИА «Орелград»


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