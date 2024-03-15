Техподдержку инвестпортала Орловщины оценили в четверть миллиона

15.3.2024 | 11:20 Новости, Экономика

Власти ищут подрядчика.

Фото: ИА «Орелград»

На портале госзакупок появился соответствующий тендер. Заказчиком выступает Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Власти ищут компанию, которая возьмётся оказывать техническую поддержку «Инвестиционному порталу Орловской области». Среди основных задач – размещение на сайте различных материалов, их редактирование и корректировка, изменение информационной структуры портала и другое.

Начальная (максимальная) цена контракта – 250 тысяч рублей. Услугу нужно будет оказывать до 23 декабря текущего года. Заявки принимаются до 22 марта.

Напомним, что задачей данного портала является привлечение новых инвесторов, а также информационная поддержка тех, кто уже вложил деньги в орловскую экономику.

ИА «Орелград»


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