Завтра в Орле похоронят Виталия Короткевича

Ушёл из жизни первый диктор орловского телевидения.

Виталию Короткевичу было 79 лет.

В 1965-м году он окончил Московский пединститут имени Ленина. Затем начал работать в Орловском пединституте, пройдя путь от ассистента кафедры немецкого языка до декана факультета иностранных языков.

Параллельно Короткевич успешно трудился на орловском телевидении. В последние годы своей профессиональной деятельности орловец руководил центром изучения иностранных языков «Interlingua».

Прощание пройдет 16 марта в 11:00 в зале на Приборостроительной, 33-А.

Напомним, несколько дней назад стало известно о смерти знаменитого орловского пожарного Юрия Ивашина.

ИА «Орелград»