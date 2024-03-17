Около 11,5 тысячи жителей Орловщины проголосовали за благоустройство

Отбор стартовал 15 марта и завершается сегодня.

Жители региона выбирают объекты, которые будут благоустроены в первую очередь в рамках федерального проекта создания комфортной среды. В этом году на голосование вынесено 64 претендента, уточняет Портал Орловской области.

Например, в Орле в 2024 году преображения ожидают скверы Бунина и Гуртьева. На 2025 горожанам предложили выбрать одну из трех площадок Железнодорожного района: сквер Танкистов и две территории по левую и правую сторону от Красного моста (сквер А.П. Иванова и зона у дома №62 по набережной Дубровинского). Свой список предоставил каждый муниципалитет.

Адреса пунктов голосования можно посмотреть на сайте: национальныепроекты.рф/благоустройство.

ИА “Орелград”