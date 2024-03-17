В Орле произошло смертельное ДТП

17.3.2024 | 11:43 Новости, Происшествия

Один человек погиб, двое получили травмы.

«Ниссан Премьера» и «Фольксваген Поло» столкнулись 16 марта примерно в 22:20 на пересечении Карачевского шоссе и Васильевской улицы. В результате ДТП на месте погиб мужчина-пассажир, находившийся в «Ниссане», сообщили в УМВД России по Орловской области. Второй пассажир, женщина, госпитализирована. Также к медикам за помощью обратился водитель  «Фольксвагена». После оказания помощи отпущен.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ИА “Орелград”


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