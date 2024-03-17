В Ливнах «перезагрузили» систему перевозок

Город получил новый реестр маршрутов, новые автобусы и новую схему остановок.

Администрация города Ливны «перезагрузила» систему пассажирских перевозок. Так, власти выпустили сразу два постановления. Одним из них глава города Сергей Трубицин утвердил перечень остановочных пунктов. Всего в него включено ровно 120 остановок, причем, как отмечено в тексте постановления, многие из них прошли реконструкцию, начиная с 2019 года. Кроме того, глава города утвердил новый реестр, в который включено 14 муниципальных маршрутов. Обслуживать их перевозчики будут по контрактам, заключенным с администрацией города. Этим новшества не ограничиваются.

«С 14 марта 2024 года в городе Ливны пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам будут осуществляться также муниципальным транспортом, предоставленным нашему городу в феврале текущего года по заявке администрации, – сообщили в ливенской мэрии. – Это пять автобусов «ПАЗ» и столько же «ГАЗелей», которые в конце февраля были переданы МУП «Комсервис». Автобусы 2023 года выпуска, оборудованы системами ГЛОНАСС и климат-контроля, счетчиком количества входящих и выходящих пассажиров и др. Кроме того, транспорт адаптирован для людей с ограниченными возможностями. «ПАЗ» оборудован 24 сидячими местами, «ГАЗель» – 14 сидячими и тремя местами для перевозки инвалидов».

Кстати, поставка автобусов в город автоматически привела к созданию новых рабочих мест. Администрация Ливен сообщает, например, что с учетом двухсменного режима работы указанному выше муниципальному предприятию требуются 22 водителя, имеющих право управления транспортом категории D. За счет предприятия соискатели пройдут двухнедельное обучение в автошколе, а средняя зарплата водителей автобусов составит около 50 тысяч рублей.

«В первую очередь запуск нового транспорта (три автобуса марки «ПАЗ») будет осуществлен по муниципальным маршрутам №№ 2, 13 и 21, – добавили в горадминистрации. – По мере комплектования штата водителей количество обслуживаемых маршрутов увеличится. Актуализированные расписания отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещены на официальном сайте администрации города Ливны. По маршруту №13 опубликовано три новых расписания, с 14 марта движение транспорта будет осуществляться по новому графику».

ИА «Орелград»